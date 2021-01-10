Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, devre arasında yeni yolculara yer açmak adına bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mauricio Lemos, Nabil Dirar ve Kemal Ademi'nin takımdan ayrılmasına teknik heyet de onay verdi.

Transfer için düşünülen Sokratis'in Genoa'yı tercih etme ihtimalinin yükselmesi sonrası farklı stoperlere yönelen Kanarya, Mauricio Lemos'la yollarını ayıracak. Uruguaylı stoperle, Celta Vigo ilgileniyor.

ADEMİ KAYSERİSPOR YOLCUSU

Nabil Dirar'a da Başakşehir'in talip olduğu bilgisine ulaşıldı. Beklenenin altında kalan Kemal Ademi'yi ise kiralık olarak Kayserispor'un istediği öğrenildi.

3 FUTBOLCUYA DA ONAY ÇIKTI

Dirar'ın yanı sıra Lemos ve Ademi'nin gitmesine teknik heyet de onay vermiş durumda.