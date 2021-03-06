Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi hamleyi yaptı
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Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi hamleyi yaptı

06.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:45

Fenerbahçe, 1959 öncesi kazanılan 9 Türkiye şampiyonluğu için TFF'ye resmi başvuruyu gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "9 şampiyonluğumuzun 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için TFF'ye resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi başvuruyu yaptı

"TOPLAM 28 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN KABUL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Sadece Fenerbahçe'nin değil, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan birçok takımın hakkını savunma anlamına gelen bu başvurumuz kapsamında;

Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.

Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur.

Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi başvuruyu yaptı
Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi hamleyi yaptı
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