Fener maçı ne zaman? Fenerbahçe, Giresunsppor maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe, Giresunspor maçı kaçta?

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FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Giresunspor Spor Toto Süper Lig 6. Hafta mücadelesi 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

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