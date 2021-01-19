Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı

Sarı lacivertli ekipte tüm gözler Mesut Özil transferine çevrilmişken sezon başı Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, ameliyat için Türkiye'den ayrıldı. Sezonu kapatan yıldız oyuncunun kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferinin heyecanı yaşanırken sarı lacivertliler, ligde Ankaragücü engelini de kayıpsız aştı. Fenerbahçe'de dün gece ise bir veda yaşandı. Sezon başı Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, İstanbul'dan ayrıldı. Ameliyat olacak Arjantinli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Operasyon sonrası oyuncunun kontratının feshedilmesi bekleniyor.

PEROTTİ İLE AYRILIK KAPIDA

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi. 10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor. Dün gece İstanbul'dan ayrılan Diego Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.

BELÖZOĞLU 3-8 AY DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.