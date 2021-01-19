Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
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Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı

19.01.2021 08:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:20

Sarı lacivertli ekipte tüm gözler Mesut Özil transferine çevrilmişken sezon başı Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, ameliyat için Türkiye'den ayrıldı. Sezonu kapatan yıldız oyuncunun kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferinin heyecanı yaşanırken sarı lacivertliler, ligde Ankaragücü engelini de kayıpsız aştı. Fenerbahçe'de dün gece ise bir veda yaşandı. Sezon başı Roma'dan transfer edilen Diego Perotti, İstanbul'dan ayrıldı. Ameliyat olacak Arjantinli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Operasyon sonrası oyuncunun kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı

PEROTTİ İLE AYRILIK KAPIDA

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi. 10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor. Dün gece İstanbul'dan ayrılan Diego Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.

BELÖZOĞLU 3-8 AY DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.

Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Haber Yorumları (4)
HAKAN: Ben utanıyorum emre belez oglu hic hayatında ünlü görmemiş icinde düşecek ne hale geldik mesüt süratına bile bakmıyor sanki yavarıyor gitme diye bizler ne hale geldik
Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
EL PATRON: Once haberi okusan belkit bilgi edinirsin. Giden ozil degil, perotti
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FB: Allah rakiplerin ve onların taraftarlarının onurlusunu versin. . .
2 2 Yayından Kaldır
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