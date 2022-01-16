Felipe Sanchez: "İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" - Haberler Spor
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Felipe Sanchez: "İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız"

Felipe Sanchez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Altay deplasmanında kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" dedi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Altay deplasmanında kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, açıklamalarda bulundu. Sanchez, sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İlk 30 dakikada istediğimiz futbolu oynadık. Henüz çok yeniyiz, bu ikinci maçımız. İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan oyuncularımız olmuştu. Bu yüzden bazı arkadaşlarımız fiziksel olarak yıprandılar. Biraz daha çalışıp bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Bir sonraki maçımız hafta içinde oynanacağı için mümkün mertebe ona hazırlanmaya çalışacağız. Şu anda bir santrfor ihtiyacımız yok, elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. - İZMİR

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Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Altay deplasmanında kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk 30 dakikada oynadığımız futbolu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız" dedi.

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