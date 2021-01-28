Felipe Melo İyileşme Süreci Hakkında Konuştu
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Felipe Melo İyileşme Süreci Hakkında Konuştu

28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:17

Palmeiras'ın Vasco ile oynadığı maçta ayak bileği kırılarak sakatlanan Felipe Melo, ameliyatından sadece 3 ay sonra sahalara geri döndü. Maça ilk 11 başlayan Felipe Melo, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Palmeiras'ın Vasco ile oynadığı maçta ayak bileği kırılarak sakatlanan Felipe Melo, ameliyatından sadece 3 ay sonra sahalara geri döndü. Maça ilk 11 başlayan Felipe Melo, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Felipe Melo İyileşme Süreci Hakkında Konuştu

Kaynak: Dugout

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