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Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin alacaklarını tahsil etmek için verdiği sürenin dolması üzerine FIFA'ya başvurduğu iddia edildi. Feghouli'ye Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ve Cezayirli oyuncunun bu teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

17.08.2020 08:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:36

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin alacakları sebebiyle sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya verdiği yazıldı.

Cezayir basınından El Moudjahid'in haberine göre Nisan ayından bu yana alacakları tahsil edemeyen Feghouli'nin kulübe tanıdığı sürenin dolmasının ardından FIFA'ya başvurduğu iddia edildi. Haberde, Nisan ayının sonunda alacakları için Başkana maaş indirimini kabul etmediği bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE DE TEKLİF YAPTI, KABUL ETMEK İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin ise Cezayirli oyuncuya bu şartlar altında dilediği kulübe gidebileceği yönünde izin verdiği söylendi. Bu süreçte ise Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın 4,5 milyon euroluk teklif yaptığını ancak kabul edilmediği iddia edilerek bir çok Arap kulübünün yanı sıra Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı belirtildi.

İddialara göre Feghouli'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

Feghouli'ye Arap kulüpleri ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan Fiorentina, Sampdoria ve Genoa'nın da talip olduğu söylentileri El Moudjahid'in haberinde yazıldı.

Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Haber Yorumları (4)
KAYSERİLİ 209: kaynak : cezayirin fotomaçı
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A. B.: Futbolcular önce GS'' yi ister, olumlu yanıt almazsa başka kulüplere gider, Bu lafı öyle bir zamanda söylemiş ki başkan her gün başına bela olmaya başladı. O yüzden büyük lokma ye büyük konuşma demişler. Sonraki cümleleri başlı başına saçmalıktı
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36: ZİYAAAAAAAAAA
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500
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