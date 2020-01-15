Fedor Smolov kimdir? Fedor Smolov kaç yaşında, nereli? Maria Yumasheva kimdir?

15.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:10

Lokomotiv Moskova forması giyen Rus forvet Fedor Smolov, 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile bu yıl içerisinde evlenecek. Rusya'da gündeme bomba gibi düşen karar sonrası eleştiri alan Fedor Smolov ülkemizde de gündem oldu Peki, Fedor Smolov kimdir? Maria Yumasheva kimdir? Fedor Smolov kaç yaşında, nereli?

FEDOR SMOLOV KİMDİR?

Fedor Smolov doğum tarihi: 9 Şubat 1990

Fedor Smolov kaç yaşında: 29 yıl yaşında

Fedor Smolovnereli: Saratov, Rusya

Fedor Smolov boy: 1,87 m

Fedor Smolov kilo: 80 kg

Fedor Smoloveş: Viktoriya Lopıryova (e. 2013–2015)

Fedor Smolov şu andaki takımları: Rusya millî futbol takımı (#10/ Forvet), FK Lokomotiv Moskva (#9/ Forvet)

Fedor Smolov ebeveynler: Mikhail Smolov, Irina Smolova

Fyodor Mihayloviç Smolov Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, Rossiyskaya Premyer-Liga ekiplerinden FC Lokomotiv Moscow'da forma giymektedir.

2007'de Dinamo Moskva'da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Smolov; 2010'da Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a, 2012-2013 yılları ile 2014'te Anji'ye, 2014-2015 yıllarında ise Ural'a kiralandı. 2015'te Krasnodar'a transfer oldu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Çempionat Rossii po futbolu gol kralı oldu. 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya'da Yılın Futbolcusu seçildi.

2012'den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.

MARİA YUMASHEVA KİMDİR

Maria Yumasheva kaç yaşında: 17 yaşında

Maria Yumasheva, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin'in torunudur.

Fedor Smolov, Rusya 2018 Dünya Kupası'nın resmi elçiliğini yapan Victoria Lopyreva ile de aşk yaşamıştı.