Federer ve Zverev, Şili’deki toplumsal krize rağmen korta çıktı

23.11.2019 08:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:13

İsviçreli Roger Federer ve Almanyalı Alexander Zverev, geçtiğimiz çarşamba günü Şili’nin başkenti Santiago’da bir gösteri maçı kapsamında karşılaştılar.

Şili, yaklaşık bir aydır büyük bir toplumsal krize sahne oluyor. Toplumsal krizin tetiklediği olaylar nedeniyle, Güney Amerika ülkesinde 18 Ekim’den beri hiçbir sportif etkinlik düzenlenmemişti. Ancak Federer-Zverev maçı iptal edilmedi ve o günden bu yana düzenlenen ilk sportif etkinlik oldu.

Geride bıraktığımız hafta Londra’daki ATP Sezon Sonu Finalleri’nde oynayan Federer ve Zverev, yoğun güvenlik önlemleri altında, ülkenin başkenti Santiago’da karşılaştılar. Santiago Arena’daki gösteri maçında “Roger, Roger!” tezahüratları “Chile desperto”, yani “Şili uyanıyor!” tezahüratlarıyla iç içe geçti. Gösteri maçı, beklenmeyen herhangi bir olay olmadan sona erdi.

Maçta Zverev’i 6-3, 4-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup eden Federer, maçın ardından; “Alexander ve benim maçımız, bu insanlar için özel bir şeydi. İnsanlar bizi izlemek için zaman harcadılar. Tabii ki bu güzel ülkede bir kez daha oynayacağım.” diyerek maçtan ve Şili’de oynamaktan memnuniyetini dile getirdi.

Dünya üç numarasu Roger Federer; Şili’nin yanı sıra Arjantin, Kolombiya, Meksika ve Ekvador’u da kapsayan bir gösteri maçı turnesi kapsamında bu maçları oynuyor. Ekselansları, bu turne sonucunda dokuz milyon euro kazanacak.

Milli maçlar oynanmamıştı

Arturo Vidal ve Alexis Sanchez’in de içinde bulunduğu Şilili milli futbolcular, geride bıraktığımız milli maç arasında Peru’nun başkenti Lima’da oynanacak maça çıkmama karar almıştı. Gerekçe ise tabii ki ülkedeki toplumsal olaylardı. Bunun yanı sıra Bolivya ile oynanması öngörülen maçı da oynamama kararı almışlardı. Vidal, bu kararı yaptığı şu açıklama ile gerekçelendirmişti: “Şili halkıylayım. Onlar uyandılar ve adalet istiyorlar. Onları mümkün olduğunca desteklemek gerekiyor."