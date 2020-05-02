Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu

İngiltere Futbol Federasyonu, Atletico Madrid'e transfer olacağına yönelik bahis oynadığı iddia edilen Kieran Trippier'nin ceza alması için FIFA'ya başvurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu, 2019 yazında Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olan Kieran Trippier'nin kendi transferine yönelik bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

Federasyonun iddianamesine göre Trippier, henüz Atletico Madrid'e transfer olmadan önce çeşitli bahis sitelerinde Atletico Madrid'e transfer olacağına dair bahis oynamaya başladı. Daha sonra da Atletico Madrid'e transferi gerçekleşti.

İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA'ya başvurarak oyuncunun gelecek için örnek oluşturabileceği ve uluslararası bir ceza alması gerektiğini iletti.

TRIPPIER: BİRKAÇ AYDIR SORUŞTURMA VAR

Trippier ise iddianame sonrası basına yaptığı açıklamada, "Federasyonun birkaç aydır yürüttüğü soruşturmadan haberdarım. Onlara istedikleri her konuda yardımcı oldum ve olmaya devam edeceğim. Profesyonel bir futbolcu olarak bahis oynamadım. Bu işten bir çıkar sağlamadım." dedi.

DANIEL STURRIDGE 4 AY CEZA ALDI

İngiltere Futbol Federasyonu, son olarak kardeşiyle birlikte transferine yönelik bahis oynayan Daniel Sturridge'e 4 ay tüm futbol aktivitelerinden men cezası vermişti.

(Sporx)