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Fed yetkililerinden COVID-19 değerlendirmesi: Tarihi bir daralma bekleniyor

Fed yetkililerinden COVID-19 değerlendirmesi: Tarihi bir daralma bekleniyor
02.05.2020 01:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:10

Fed Dallas Şubesi Başkanı Kaplan, COVID-19 salgını nedeniyle Amerikan ekonomisinde "tarihi" bir daralmanın beklendiğini belirtirken, St. Louis Şubesi Başkanı Bullard ekonomide "kalıcı ve derin" bir hasar yaşanabileceğini söyledi.

Fed Dallas Şubesi Başkanı Kaplan, COVID-19 salgını nedeniyle Amerikan ekonomisinde "tarihi" bir daralmanın beklendiğini belirtirken, St. Louis Şubesi Başkanı Bullard ekonomide "kalıcı ve derin" bir hasar yaşanabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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