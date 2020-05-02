Fed yetkililerinden COVID-19 değerlendirmesi: Tarihi bir daralma bekleniyor

Fed Dallas Şubesi Başkanı Kaplan, COVID-19 salgını nedeniyle Amerikan ekonomisinde "tarihi" bir daralmanın beklendiğini belirtirken, St. Louis Şubesi Başkanı Bullard ekonomide "kalıcı ve derin" bir hasar yaşanabileceğini söyledi.