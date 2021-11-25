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FED faiz açıklaması ne zaman? FED toplantısı ne zaman?

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FED faiz açıklaması ne zaman? FED toplantısı ne zaman?

Dolarda yaşanan hareketlilik gözleri FED toplantısına çevirdi. Vatandaşların gözü kulağı FED'den gelecek faiz açıklamasında. FED faiz açıklaması ne zaman? FED toplantısı ne zaman? soruları en fazla aratılan konular oldu.

ABD Merkez Bankası FED, 2021 toplantı takvimini daha önce yayınlamıştı. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 8. toplantısı için geri sayım başladı. FED'in açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. FED faiz açıklaması ne zaman? FED toplantısı ne zaman? detaylar haberimizde.

FED FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

FED'in 8. toplantısı Aralık ayında yapılacak. Günü de belli oldu. Önümüzdeki FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

FED'İN SON FAİZ KARARI NASILDI?

Bir önceki toplantıda Amerika Merkez Bankası FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0,25 arasında sabit bırakırken aylık 120 milyar dolarlıkvarlık alım programında 15 milyar dolarlık azalıaşa gideceğini duyurmuştu.

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