FC Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde Unutulmaz Juventus Galibiyetinin Hikayesi
22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:23
FC Porto 2020-21 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u kupanın dışına iterek unutulmaz bir zafere imza attı. Porto'nun muhteşem zaferinin hikayesine birlikte göz atalım.
FC Porto 2020-21 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u kupanın dışına iterek unutulmaz bir zafere imza attı. Porto'nun muhteşem zaferinin hikayesine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout