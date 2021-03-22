FC Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde Unutulmaz Juventus Galibiyetinin Hikayesi
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FC Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde Unutulmaz Juventus Galibiyetinin Hikayesi

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:23

FC Porto 2020-21 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u kupanın dışına iterek unutulmaz bir zafere imza attı. Porto'nun muhteşem zaferinin hikayesine birlikte göz atalım.

FC Porto 2020-21 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u kupanın dışına iterek unutulmaz bir zafere imza attı. Porto'nun muhteşem zaferinin hikayesine birlikte göz atalım.

FC Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde Unutulmaz Juventus Galibiyetinin Hikayesi

Kaynak: Dugout

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