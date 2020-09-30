Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu
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Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu

30.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:12

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen'e eski takımı FC Kopenhag talip oldu.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka'nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON DEVRE ARASINDA ALMANYA'YA KİRALANMIŞTI

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı.

Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.

Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu
Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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