Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Adana Demirspor - Fenerbahçe 11'ler belli oldu!
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Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Adana Demirspor - Fenerbahçe 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Adana Demirspor - Fenerbahçe 11'ler belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig heyecanının başlamasının ardından ilk hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Peki, FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig heyecanı başladı. Liglerin başlamasının ardından futbol severler tarafından maçlara büyük ilgi gösterilmekte. Bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor ile Fenerbahçe mücadelesi futbol severler tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar internette en çok "FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı kaçta?Adana Demirspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler..." gibi soruların cevabını araştırmakta. Detaylar haberimizde...

FB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç bu akşam saat 21.45'te Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Castro, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Novak, Szalai, Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Samatta

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Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Adana Demirspor - Fenerbahçe 11'ler belli oldu! - Haberler
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