FB Başkanlık seçimini kim kazandı, Ali Koç mu kazandı, Sadettin Saran mı kazandı?

Fenerbahçe camiasında kritik bir dönemeç yaşanıyor. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı başkanlık seçiminde, kongre üyelerinin oyları sonucu şekillendirecek. Çıkacak tablo, sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki dönemdeki liderini netleştirecek. Taraftarlar ve üyeler, gözlerini seçimden gelecek haberlere çevirmiş durumda. " Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?" sorusu, günün en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

KİM BAŞKAN OLACAK?

Seçim öncesinde adaylardan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine yarıştan çekildiğini açıkladı. Böylece kongrede iki isim kaldı:

• Ali Koç (Mevcut Başkan)

• Sadettin Saran (Başkan Adayı)

Sandıktan çıkacak sonuç, kulübün yeni başkanını belirleyecek. Ali Koç görevini sürdürmek için yeniden destek ararken, Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olmayı hedefliyor. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

• Acar Sertaç Komsuoğlu

• Agah Ruşen Çetin

• Ahmet Ketenci

• Burak Çağlan Kızılhan

• Esin Güral Argat

• Fethi Pekin

• Hulusi Belgü

• Ali Alper Alpoğlu

• Cenk Öztanık Eren

• Ali Dişli

• Eyal Tarablus

• Hüseyin Bozkurt Korkut

• Nedim Keçeli

• Mustafa Hakan Safi

• Mustafa Kemal Danabaş

• Özgür Özaktaç

• Özgür Peker

• Şanser Özyıldırım

• Muzaffer Kerem Ersoy

• Rifat Perahya

• Selma Altay Rodopman

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

• Adem Köz

• Orhan Demirel

• Yavuz Selim Demir

• Ahmet Murat Emanetoğlu

• İlker Alkun

• Burçin Gözlüklü

• Ali Gürbüz

• Ertan Torunoğulları

• Ufuk Şansal

• Recep Uzelli

• Cem Ciritçi

• Erdem Sezer

• Sinan Öncel

• Ozan Vural

• Taner Sönmezer

• Ertuğrul Eren Ergen

• İlyas Yılmaz

• Gürhan Taşkaya

• İlker Arslan

• Zeynep Yalım Uzun

• Yunus Kılıç

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kongrede oy sayımının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı 21 Eylül akşamı belli olacak. Açıklanacak sonuç, kulüp tarihine önemli bir not olarak geçecek ve sarı-lacivertli camia için yeni bir dönemin başlangıcını temsil edecek.

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Hem kulüp üyeleri hem de taraftarlar seçim sürecini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Yarışta mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran öne çıkan iki aday olarak dikkat çekiyor.

SEÇİM TARİHİ VE YERİ

Genel kurulun ikinci günü olan 21 Eylül'de oy verme işlemleri sabah 10.00'dan akşam 17.00'ye kadar sürüyor. Oylama, Kadıköy Kızıltoprak'taki Chobani Stadyumu yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları, kulüp televizyonu FB TV ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.