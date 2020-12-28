Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından
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Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından

28.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:47

- Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından Eskişehirspor galibiyeti sonrası basın toplantısınıda konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Oyunu oturtma noktasında sıkıntı yaşadık.

- Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından

BURSA - Eskişehirspor galibiyeti sonrası basın toplantısınıda konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Oyunu oturtma noktasında sıkıntı yaşadık. Biz bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bizi tesislerden, stadyuma çok güzel uğurladılar. Onlara müteşekkiriz" dedi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, 2-1 kazanılan Eskişehirspor maçı sonrası basın toplantısından şunları söyledi: "Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyetti. Zor maç oldu. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Oyunu oturtma noktasında sıkıntı yaşadık. Biz bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bizi tesislerden, stadyuma çok güzel uğurladılar. Onlara müteşekkiriz. Maça gelince, iyi başlayan taraftık. Rakiplerimiz kazandıkları toplarla etkili olmaya çalıştılar. Biz de yerleşik savunmaya karşı çok hareketli olamadık, pozisyona giremedik. Bir boşluktan yararlanıp 1-0 öne geçtik. İkinci yarı da öyleydi. 60. dakikada duran top organizasyonuyla 2-0 öne geçtik. Sonra rehavete kapıldık ve oyundan düştük. Rakibimiz de bunu gördü ve baskı kurmaya çalıştı. Bu kez biz kontralarla gol aradık. O pozisyonları da bulduk. Ama etkisiz gol vuruşları yaptık. Maç 2-1'e gelince rakibi oyuna ortak ettik. Sonra iyi savunduk ve hanemize 3 puan yazdırdık. Yarından itibaren de Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacağız."

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu maça şehir olarak iyi hazırlanmıştık. Ancak mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım" dedi.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybedilen Bursaspor maçın sonrası basın toplantısında şunları söyledi:

"Hocamız Bursa'yı çok iyi biliyor. Ona göre hazırlandık. Şehirle birlikte hazırlandık. Bu maç çok önemliydi. İki haftadır yenilmemiştik. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım."

Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından
Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından
Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından
Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından
Bursaspor - Eskişehirspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ YALIM

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