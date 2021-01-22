Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 22 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar bu hafta da heyecanla bu hafta kim kazandı? 15 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 22 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu?

Fazlası Zarar'da bu hafta kim kazandı? 22 Ocak Cuma Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'da kim 1. oldu? Fazlası Zarar ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" hafta içi her gün saat 13.30'da TRT 1 ekranlarında. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Nuray Hanım rakiplerinden toplamda 12 puan alıyor.

Sevgi Hanım rakiplerinden toplamda 14 puan alıyor.

Haftanın 3. günü yarışmacısı Yeşim Hanım rakiplerinden toplamda 9 puan aldı.

Haftanın 4. günü yarışmacısı Sedehat Hanım rakiplerinden toplamda 13 puan alıyor.

Cuma günü yarışmacısı Elif Hanım rakiplerinden toplamda 18 puan alıyor. Ezgi Sertel'den alınan puanlar sonrası birinci olan isim Elif Hanım oldu.