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Fazla naz aşık usandırır! Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi

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Hollanda ve Kanada Milli Takımları'nda oynama hakkı olan Ferdi, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmede ikna edilemedi. Kuntz, Ferdi'nin düşünmek için süre üstediğini ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Letonya maçları öncesi merak edilen soruları yanıtladı.

Fazla naz aşık usandırır! Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi

"KENDİSİNE ANLATTIK"

Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ile yaptıkları toplantının detaylarını paylaştı. Kuntz, "Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da oturduk. Kedsine anlattık, verimli geçti. Bir daha konuştuk ardından. Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kasım ayında değil, mart ayında karar vereceğini iletti" ifadelerini kullandı.

Fazla naz aşık usandırır! Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi

TEPKİ GÖRDÜ

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım kararını halen vermemesi tepkilere neden oldu. Futbolcunun babası kimlik fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Ferdi Milli Takım'a hazır" notunu düşmüştü.

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