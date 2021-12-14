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Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraflar artık isyan noktasına geldi. Fenerbahçe maçlarını coşkulu şekilde izleyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyayı birbirine kattı. Samatta için yastıkları döven Say'ı bu kez Gustavo çıldırttı. Say, "Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı" diye tepki gösterdi.

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmaya başladı. Gaziantep'e 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler'de en büyük tepkiyi Luiz Gustavo gördü.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Sarı-Lacivertli taraftarlar, oyun sistemine uymadığını düşündüğü Gustavo'nun artık oynamasını istemiyor. Bu konuda en büyük tepki koyu Fenerbahçeli piyanist Fazıl Say'dan geldi.

Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

"KEŞKE GUSTAVO SAKAT KALSAYDI"

Ünlü piyanist Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç'un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" sözierlyle isyan etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Murat ÖREN:İçimdeki futbol aşkı hiç bitmesin. :)) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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