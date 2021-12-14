Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraflar artık isyan noktasına geldi. Fenerbahçe maçlarını coşkulu şekilde izleyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyayı birbirine kattı. Samatta için yastıkları döven Say'ı bu kez Gustavo çıldırttı. Say, "Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı" diye tepki gösterdi.
Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmaya başladı. Gaziantep'e 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler'de en büyük tepkiyi Luiz Gustavo gördü.
TARAFTARLAR İSTEMİYOR
Sarı-Lacivertli taraftarlar, oyun sistemine uymadığını düşündüğü Gustavo'nun artık oynamasını istemiyor. Bu konuda en büyük tepki koyu Fenerbahçeli piyanist Fazıl Say'dan geldi.
"KEŞKE GUSTAVO SAKAT KALSAYDI"
Ünlü piyanist Say, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç'un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" sözierlyle isyan etti.
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