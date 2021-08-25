Fayçal Fajr: "Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz"
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Fayçal Fajr: "Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Fayçal Fajr: "Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz" Sivassporlu oyuncu Fayçal Fajr: "Disiplinimiz son derece yüksek" "Eksik olmamız problem değil" UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda FC Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu...

- Fayçal Fajr: "Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz"

Sivassporlu oyuncu Fayçal Fajr:

"Disiplinimiz son derece yüksek"

"Eksik olmamız problem değil"

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda FC Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, "Takım olarak biz çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim kapasitemiz var, rakip takımı yenebilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Sivasspor'un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında yarın oynayacakları Kopenhag müsabakası öncesi Parken Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Fajr, "Bu maçın bizim için önemini bahsetmeye gerek yok. Bizim için çok önemli bir maç bu. Bizim kendi evimizde oynadığımız maçın sonucunu hepimiz biliyoruz ama takım olarak biz gereken hazırlıkları yaptık. Antrenmanlarımız olsun, disiplinimiz olsun son derece yüksek. Hocamızdan gelen talimatlarımız da belli. Hocamızın talimatlarını da uygulamaya çalışacağız. Umarım buradan güzel bir sonuçla ayrılacağız" diye konuştu.

"Elimizden geleni yapacağız"

Tecrübeli futbolcu, Kopenhag'ı yenebilecek kapasitede olduklarını belirterek, "İlk sonuç ne olursa olsun bizim üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Biz her maça yenmek gayreti ile çıkıyoruz. Baskı anlamında bir baskı hissetmiyoruz. Evet, kendi sahamızda yenildik. 2 farkla yenmemiz lazım bunun da bilincindeyiz ama bunu bir baskı olarak değil. Savaşılması gereken bir durum olarak görüyoruz. Takım olarak biz çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim kapasitemiz var, rakip takımı yenebilecek kapasiteye sahibiz. Bazı şanssızlıklarımız oldu. Buraya eksik gelme durumlarımız oldu. Bu da problem değil. Biz eksik de olsak, fazla da olsak elimizden gelen her şeyi yapacağımıza eminim" ifadesini kullandı.

Fayçal Fajr: 'Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz'
Fayçal Fajr: 'Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz'
Fayçal Fajr: 'Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz'
Fayçal Fajr: 'Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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Fayçal Fajr: "Kopenhag'ı yenebilecek kapasitedeyiz" - Haberler Spor
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