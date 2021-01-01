Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi

Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof Dr. Vedat Kaya, Yıldız futbolcunun tedavisinin sürdüğünü belirterek "Görme yetisi var şu anda ama net bir şey söylemek doğru değil. Termal kimyasal yanık diyebiliyoruz şu anda. Bunları şimdi temizledik. Durumu iyi" dedi.

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgili Prof Dr. Vedat Kaya, açıklamalarda bulundu.

Kaya, konuyla ilgili, "Şu an medikal tedavisi devam ediyor. Yeniden bir müdahale gerekebilir. Değerlendirme sonucunda planlamayı düşünüyoruz. Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Bir gözü diğerine göre daha hasarlıydı. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

"GÖRME YETİSİYLE İLGİLİ ŞU AN NET KONUŞAMAYIZ"

Prof Dr. Vedat Kaya, Norveçli futbolcunun görme yetisiyle ilgili soru üzerine "Görme yetisi var şu anda ama net bir şey söylemek doğru değil. Termal kimyasal yanık diyebiliyoruz şu anda. Bunları şimdi temizledik. Bir gün içinde bu bile çok büyük fark yarattı diyebiliriz" yanıtını verdi.