Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi
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Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi

01.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:03

Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof Dr. Vedat Kaya, Yıldız futbolcunun tedavisinin sürdüğünü belirterek "Görme yetisi var şu anda ama net bir şey söylemek doğru değil. Termal kimyasal yanık diyebiliyoruz şu anda. Bunları şimdi temizledik. Durumu iyi" dedi.

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgili Prof Dr. Vedat Kaya, açıklamalarda bulundu.

Kaya, konuyla ilgili, "Şu an medikal tedavisi devam ediyor. Yeniden bir müdahale gerekebilir. Değerlendirme sonucunda planlamayı düşünüyoruz. Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Bir gözü diğerine göre daha hasarlıydı. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

"GÖRME YETİSİYLE İLGİLİ ŞU AN NET KONUŞAMAYIZ"

Prof Dr. Vedat Kaya, Norveçli futbolcunun görme yetisiyle ilgili soru üzerine "Görme yetisi var şu anda ama net bir şey söylemek doğru değil. Termal kimyasal yanık diyebiliyoruz şu anda. Bunları şimdi temizledik. Bir gün içinde bu bile çok büyük fark yarattı diyebiliriz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralanmıştı. Öte yandan Norveçli futbolcunun, havai fişek parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu gözünde hasar oluşmuştu.

Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi
Haber Yorumları (12)
KÜLYUTMAZ: Rabbimin bir uyarısı. Eğer anlarsa.
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AHMET YAVUZ: Ula zibidi kazak geçiren adamın arkasından nasıl konuşuyorsun.sen kimsin. Önce. Insan ol.
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VTD: kim bu yahu akşamdan beri haber yapıyorsunuz
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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