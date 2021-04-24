Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir
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Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir

Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan haftalar için şampiyonluk umudunun sürdüğünü ve final haftalarını her zaman iyi geçtiklerini belirtti. Terim, "Galatasaray finalleri her zaman becermiştir, son düzlüğü aşmayı hep bilmiştir. Takımımdan memnunum, sonuna kadar gideceğiz. Biz yarışın içindeyiz ve mesele de bu" dedi.

Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemleri eleştirirken, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

İşte Terim'in açıklamaları:

"DOMİNANT OYNADIK"

"Açıkçası planladığımız baskıyı, ilk defa oyunun başından itibaren yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir. Çok adamla, doğru yerde ve doğru zamanda pozisyonlar aldık. İyi kullandık orayı. Takımın dinamizmi prese müsaitti, onlara hiçbir şans tanımadık. Dominant bir oyun oynadık.

"HALİL'E PARANTEZ AÇMAK İSTİYORUM"

Halil'e bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar pozisyona girip gol atamamasına çok üzüldü. Ama sırtı dönük bu kadar kolay top alması her oyuncunun yapacağı bir iş değil.

"HERKES KIRMIZI KART DİYOR"

Nasıl bir kırmızı kart, niye verilmez... İlk Antalyaspor maçını hatırlayalım, Emre Kılınç'ın pozisyonu. Emre, bunun 4'te 1'i kadar müdahale etti. Alanya'da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. Herhalde kırmızı kart, herkesin söylediğine göre.

"ZORBAY KÜÇÜK'E TAKILMIŞTIK"

Alanya'da Zorbay Hoca'ya takılmıştık. Burada da VAR'da kendisi vardı yine ona takıldık. Podolski'nin ilk sarı kartı sanıyorum kırmızı karttı

"HAGİ'Yİ VAN'DA OYNATMIŞTIM"

Galatasaray'a ilk geldiğimde, maç gününde Hagi'yi getirtmiştim, oynamış ve 2 gol atmıştı Van'da 1996 senesinde. Elimizde ne imkan varsa, imkanları doğru ve dürüst şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mohamed'e güveniyoruz.

"YARIŞIN İÇİNDEYİZ MESELE O"

Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız, mesele de o. Sonuna kadar gideceğiz. Ben takımımdan memnunum. Galatasaray, finaller, sonlar... Galatasaray her zaman becermiştir bunları."

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