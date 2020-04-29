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Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki yardımcısıyla da yollarını ayırıyor. Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.

Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
29.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:28

Lige verilen 'Koronavirüs arasını' çalışarak geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden yeni sezon planlarını yapmaya başladı. Bu boş günleri en iyi şekilde değerlendiren İmparator, yardımcılarıyla toplantılar yaparak, yeni sezonda nasıl bir proje ortaya koyacaklarını değerlendirdi. Bu toplantılarda çok önemli bir detay ise dikkat çekti.

Terim'in yeni sezon planlama oturumlarında Hasan Şaş ve Ümit Davala yer almadı. Bu sezon Terim'in yardımcılığını yapan iki teknik adamın önümüzdeki sezon Aslan'ın teknik ekibinde olmayacakları belirtildi.

HANDE SÜMERTAŞ DA AYRILDI

Hem kendi ekibinde hem de Galatasaray'da tepeden tırnağa bir değişim planlayan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde de uzun süredir yanında bulunan yardımcısı Hande Sümertaş'la yollarını ayırmış, Sümertaş'ın istifa ettiği belirtilmişti. Hasan Şaş ve Ümit Davala için de benzer bir sürecin işlediği, sezonun devam etme ihtimaliyle ilgili konunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Terim bu iki genç yardımcısının yerine yeni sezonda başka teknik adamlar alacak. Levent Şahin de kulübede kalmaya devam edecek.

RIERA "GÖRÜŞÜYORUZ" DEDİ

Tecrübeli teknik adamın Hasan Şaş ve Ümit Davala hakkında neden böyle bir karar verdiği net olarak bilinmiyor. Ancak sezon içinde birkaç kez olumsuz hareketlerle gündeme gelen ve Fatih Terim'i de zor durumda bırakan Hasan Şaş, istifa etmiş ancak hocası bunu geri çevirmişti. Daha önce Fatih Terim'le yardımcı antrenörlük konusunda görüştüğünü açıklayan İspanyol futbolcu Albert Riera'nın sözleri de bu bilgileri doğrular nitelikte. Riera, "Koronavirüs salgını olmasaydı, Terim'in yardımcısı olmak için görüşüyorduk" açıklaması yapmıştı.

(Akşam)

Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
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