Fatih Terim tazminat alacak mı? Fatih Terim ne kadar tazminat alacak? Fatih Terim gitti mi gönderildi mi?

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Deneyimli hoca ile bugün yollar ayrıldı. Terim'in tazminatıyla ilgili çok fazla iddia ortaya atıldı. Fatih Terim, ayrılıktan sonra ilk kez konuştu, merak edilenlere kısa şekilde yanıt verdi. Gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fatih Terim tazminat alıp almayacağını açıkladı. Peki Fatih Terim tazminat alacak mı? detaylar haberimizde.

FATİH TERİM TAZMİNAT ALACAK MI?

Fatih Terim, İbrahim Seten'e yaptığı açıklamada, "Anlaşarak ayrılmadım, beni gönderdiler. Tazminat söz konusu değil, olamaz da zaten" ifadelerini kullandı.

MAAŞI 21 MİLYON LİRA

Başkan Burak Elmas'ın göreve gelişiyle teknik adamlık koltuğuna yeniden oturan Fatih Terim, 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Terim'in maaşının 21 milyon lira olduğu belirtilmişti.

LİG KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray bu sezon Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de hiç alışık olmadığı durumla karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar 20 maçta 7 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlikle 27 puan topladı. Avrupa'da ise tam tersi grafik çizildi. Galatasaray; Marsilya, L.Moskova, Lazio'nun olduğu gruptan namağlup lider çıktı.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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