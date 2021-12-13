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Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi

Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı. Terim maçı siyah filmli locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim'e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti. - SİVAS

Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi

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