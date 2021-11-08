Fatih Terim değişiklik yapmadığına bin pişman oldu! Sinirden çılgına döndü
Dakika 63'te Emre Kılınç'ın yerine Feghouli'yi hazırlatan Terim, son anda değişiklikten vazgeçti. 5 dakika sonra ise Emre'nin hatalı geri pasında gol geldi. Terim kenarda çok sinirlendi. Emre'yi hemen oyundan aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük karşısında rotasyon yaptığına adeta pişman oldu. Terim'in sahaya sürdüğü ilk 11 adeta yokları oynadı.
MOSTAFA VE FEGHOULİ HAMLESİ
Fatih Terim, 63'te Mohamed ve Feghouli'ye 'hazırlanın' talimatı verdi. Son anda kararından vazgeçip Mohamed'i sahaya sürdü, Feghouli'yi tuttu. Emre Kılınç'ın oyunda kalmasına karar verdi.
PEŞİNDEN HATA
Oyunda tutulan Emre, 5 dakika sonra büyük hataya imza attı. Sakatlıktan yeni çıkan Emre, hatalı geri pasıyla topu rakibe verdi. Sonrasında Bertolacci güzel bir golle Karagümrük'ü öne geçirdi. Fatih Terim bu hotadan sonra hemen Emre'yi kenara aldı, Feghouli'yi oyuna dahil etti.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet