Fatih Terim neden ayrıldı? Fatih Terim'in yerine kim gelecek?

Fatih Terim neden ayrıldı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Roger Schmidt ile Domenec Torrent'in ismi ön plana çıkarken; Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent'in uçak biletinin hazır olduğu iddia edilmişti. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı? Teknik direktör Fatih Terim neden ayrıldı?

FATİH TERİM NEDEN AYRILDI?

Fatih Terim, toplantının gerçekleştirileceği NEF Stadı'na gitti ve başkan Burak Elmas ile görüştü. Görüşmenin ardından Fatih Terim ayrıldı. Başkan Elmas'ın açıklaması bekleniyor.

Fatih Terim'in ayrılığı ile ilgili açıklama yapan Erman Toroğlu,"Başkan dün Terim'e 3 kez telefon açıyor ve cevap alamıyor. Sonra defalarca mesaj atıyor onlara da cevap vermiyor. Bu işten sonra ipin ucu kopuyor." dedi. Ayrılığın ardından Fatih Terim ise yalnızca, "Hayırlısı olsun." dedi.

Fatih Terim'in, "Belki kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göğüslemeye hazırım" ifadelerinin ardından gözler yönetime çevrilmişti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet