Fatih Terim, Muğdat Çelik'in Performansından Dolayı Çok Memnun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Muğdat Çelik'in performansından dolayı mest oldu.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Muğdat Çelik beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Geçen sezon Akhisar'da gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra bu sezon bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun saha içi iletişimi çok kuvvetli... Hız ve süratinin yanı sıra çevre kontrolü ve isabetli şutlarıyla dikkat çekiyor.

"NOKTA ATIŞI OLDU"

Teknik direktör Fatih Terim de Muğdat'ın hem takıma hemen uyum sağlamasından hem de performansından çok memnun. Başarılı teknik adam Muğdat'ın nokta atışı transfer olduğunu düşünüyor.

(Sporx)

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YORUMLAR (8)

  • ANDSMERO :
    VİDEO HAKEM İLE İZLEYECEĞİZ TERİM SENİ TUDORUN PUANLARIYLA ŞAMPIYON OLDUĞUNUN ISPATI BU SENE ORTAYA CIKACAK ŞAMP.LİGİNDEN 1. SIRADA ÇIKARSAN GRUBUNDAN BABANIZ BEŞİKTAŞLA LAF DALAŞINA GİRİN FETO ZAMANINDA ALDIĞINIZ KUPALARLA İŞLER YURUMUYOR DÜZEN DEĞİŞTİ BU SENE ZEVKLE İZLEYECEĞİZ
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    GG: Bİ BABA YİĞİT ÇIKSINDA BU GERİZEKALININ NEDEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLASIN LÜTFEN
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