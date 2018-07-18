Fatih Terim, Muğdat Çelik'in Performansından Dolayı Çok Memnun
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Muğdat Çelik'in performansından dolayı mest oldu.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Muğdat Çelik beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Geçen sezon Akhisar'da gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra bu sezon bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun saha içi iletişimi çok kuvvetli... Hız ve süratinin yanı sıra çevre kontrolü ve isabetli şutlarıyla dikkat çekiyor.
"NOKTA ATIŞI OLDU"
Teknik direktör Fatih Terim de Muğdat'ın hem takıma hemen uyum sağlamasından hem de performansından çok memnun. Başarılı teknik adam Muğdat'ın nokta atışı transfer olduğunu düşünüyor.
(Sporx)
YORUMLAR (8)
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Şampiyonlar liginde oynayacaz muğdatla mı gideceğiz :Cevap Yaz Yayından Kaldır
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VİDEO HAKEM İLE İZLEYECEĞİZ TERİM SENİ TUDORUN PUANLARIYLA ŞAMPIYON OLDUĞUNUN ISPATI BU SENE ORTAYA CIKACAK ŞAMP.LİGİNDEN 1. SIRADA ÇIKARSAN GRUBUNDAN BABANIZ BEŞİKTAŞLA LAF DALAŞINA GİRİN FETO ZAMANINDA ALDIĞINIZ KUPALARLA İŞLER YURUMUYOR DÜZEN DEĞİŞTİ BU SENE ZEVKLE İZLEYECEĞİZCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırGG: Bİ BABA YİĞİT ÇIKSINDA BU GERİZEKALININ NEDEMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLASIN LÜTFENYayından Kaldır
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beş kuruş kazandırmadan gitti adi herif.Onu muğdaaaaat yapan akhisaraCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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süper transfer bonservisi yok yetenekli, istekli ve mutluCevap Yaz 3 Yayından Kaldır