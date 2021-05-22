Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim

Fatih Terim'in ekibinde uzun yıllar görev yapan Hasan Şaş, Galatasaray'da yaşanan çalkantılı süreçte sosyal medya hesabından "Galatasaray sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim, ne para ne pul sevgi parayla satın alınamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.