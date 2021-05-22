Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim
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Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim

Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Fatih Terim'in ekibinde uzun yıllar görev yapan Hasan Şaş, Galatasaray'da yaşanan çalkantılı süreçte sosyal medya hesabından "Galatasaray sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim, ne para ne pul sevgi parayla satın alınamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Hasan Şaş, Sarı-Kırmızılıların yoğun gündeminde flaş bir çıkış yaptı. Hasan Şaş, sosyal medya hesabından göreve hazır olduğunun mesajını verdi.

"NE ZAMAN İSTERSEN EMRİNDEYİM"

Hasan Şaş paylaşımında, "Galatasaray sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim, ne para ne pul sevgi parayla satın alınamaz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim

YOLLARINI AYIRMIŞLARDI

Hasan Şaş daha önce uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim ve Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.

İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı;

Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim - Haberler Spor
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