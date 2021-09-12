Gönülleri fethetti! Fatih Terim, gözyaşı döken genç kıza kayıtsız kalamadı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor deplasmanı yolculuğunda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Genç bir kız Fatih Terim'i görmek ve ona sarılmak için gözyaşı döktü. Güvenlikleri aşmaya çalışan genç kızı fark eden Terim, yanına çağırıp formasını imzaladı. Hayranına sarılan Terim, ortamdan alkışlar eşliğinde ayrıldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, yine taraftarın gönlünü fethetti. Terim, Trabzon yolculuğunda kendisini görmek için güvenliği aşmaya çalışan genç kızı fark etti.
"SİZE SARILMAK İSTİYORUM"
Terim, önce genç kızın formasını imzaladı. Ardından fotoğraf çektirdi. Ve "Size sarılmak istiyorum" talebini karşılıksız bırakmadı. Terim, ortamdan alkışlar eşliğinde ayrıldı.
Haberler.com - Spor Haberleri