Gönülleri fethetti! Fatih Terim, gözyaşı döken genç kıza kayıtsız kalamadı

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, yine taraftarın gönlünü fethetti. Terim, Trabzon yolculuğunda kendisini görmek için güvenliği aşmaya çalışan genç kızı fark etti.

"SİZE SARILMAK İSTİYORUM"

Terim, önce genç kızın formasını imzaladı. Ardından fotoğraf çektirdi. Ve "Size sarılmak istiyorum" talebini karşılıksız bırakmadı. Terim, ortamdan alkışlar eşliğinde ayrıldı.

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