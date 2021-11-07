Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı
Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör, karşılaşma oynanırken gördüğü sarı karta açıklık getirdi. Sahaya girdiği için kart gördüğünü belirten deneyimli hoca, "Görmedim, haklıydı. Dördüncü hakem de gördü. Üzüldüğümü söyledim. Ben de kart görmek istemiyorum bu sene. Yanlışlıkla oldu, hatta 'Arsa mı bu, satın mı aldık?' diye de şaka yaptım" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sarı kart gören deneyimli hoca yaşananların iç yüzünü anlattı.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
"NİYETİMİZİ BİLİYORLARDI"
Sarı kart için üzüldüm, hakeme de söyledim. Sahaya girmişim. Halbuki sahaya atışın daha geriden olması için girdim. Görmedim, haklıydı. Dördüncü hakem de gördü. Üzüldüğümü söyledim. Ben de kart görmek istemiyorum bu sene. Yanlışlıkla oldu, hatta 'Arsa mı bu, satın mı aldık?' diye de şaka yaptım. Orada Feghouli'ye bağırıyordum. 'Hocam niyetinizi biliyorum, aksi takdirde kırmızı' dedi. Niyetimizi biliyorlardı.
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