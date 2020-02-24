: Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a 'sicil' göndermesi

24.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:19

Kadıköy'de 21 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kruse, Fenerbahçe'yi öne geçirse de; Sarı Kırmızılılar Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.

"SİCİLİN PARAYLA, NÜFUSLA, REKLAMLA DOLDURULAMADIĞI YERDEYİZ"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi Ali Koç, aylar yönce Fatih Terim'i hedef alarak yaptığı açıklamada "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM: DEĞERSE CEVAP VERİRİZ

Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." demişti.

Haber Videosu