Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a "sicil" göndermesi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Ali Koç'un aylar önce tecrübeli teknik adam için 'Sicili bozuk' açıklamasına yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Kadıköy'de 21 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kruse, Fenerbahçe'yi öne geçirse de; Sarı Kırmızılılar Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.
"SİCİLİN PARAYLA, NÜFUSLA, REKLAMLA DOLDURULAMADIĞI YERDEYİZ"
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Hatırlanacağı gibi Ali Koç, aylar yönce Fatih Terim'i hedef alarak yaptığı açıklamada "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
FATİH TERİM: DEĞERSE CEVAP VERİRİZ
Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." demişti.
Haber Videosu: Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a 'sicil' göndermesi
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Baban yetmedi sıra sende, otur oturduğun yerdeCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Sende git marabalarınla yaşa az ötede oyna.Yayından Kaldır
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Sana ne Trabzon''un maçının ertelenmesinden , sana ne Fatih Terim''in sicilinden . Sen Adil Rami haltını niye yedin ; sen tek ara transferini niye Falette ile yaptın ?. Madem stoperde bu maçta iki gole sebep olan Jailson oynayacaktı niye Falette haltını yedin ? Bırak başkanlığı neyi nezaman yapacağını bile bilmeyen bir adamsın . Kız az bile söylemiş. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU İŞE KIZALRDA KARIŞIRSA VAY BU ÜLKENİN HALINECevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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YAZIK YA BUNLARA. ANTALYASPOR BİLE BUNLAR KADAR SEVİNMEDİ BİZİ YENİNCE :))) ÇOK İYİ ANLIYORUZ SİZİCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Kızlık gitti anlayamazsın bence :))Yayından Kaldır