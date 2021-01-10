Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı
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Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı

10.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:21
Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra transfer listelerinde olduğunu açıkladığı Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti sonrası teknik direktör Fatih Terim, Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'in transfer listelerinde olduğunu belirtmişti. Mostafa Mohamed transferinde flaş bir gelişme yaşandı ve oyuncu, bir süredir kendisiyle ilgilenen Saint-Etienne ile anlaşma sağladı.

KULÜP SÖZCÜSÜ KISA SÜREDE TRANSFERİ DUYURACAK

Fransız basınından Sport FM'in haberine göre oyuncu, Saint-Etienne ile anlaşma sağlarken Zamalek'in kulüp sözcüsünün de kısa süre içerisinde oyuncunun Fransız kulübüne transferi konusunda bir açıklama gerçekleştireceklerini belirttiği aktarıldı.

FORMALİTE İŞLEMLERİ KALDI

Haberde Zamalek'in kısa süre içerisinde anlaşmayı resmen duyuracağı ve Saint-Etienne'e giden Mostafa Mohamed'in Fransız ekibinin formasını giymek istediği belirtilirken transferin resmileşmesi adına formalite işlemlerinin kaldığı belirtildi.

Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: en dogrusunu yapmis terim oldukca bende gitmezdim baska takimlari tercih ederdim.
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