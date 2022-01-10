Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için kapışma başladı - Haberler Spor
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Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için kapışma başladı

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Galatasaray ile Başakşehir, Legia Varşova'nın golcüsü Mahir Emreli'nin transferinde karşı karşıya geldi. Ayrılmak isteyen 24 yaşındaki golcünün yeni takımı kısa süre içinde netlik kazanacak.

Süper Lig'in iki kulübü bu kez transferde rakip oldu. Azeri basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ve Başakşehir Legia Varşova'nın golcüsü Mahir Emreli'yi transfer etmek için harekete geçti.

24 yaşındaki oyuncunun peşinde birçok takımın olduğu belirtilen haberde; genç golcünün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki takım kampına katılmadığı ve ayrılmak istediği bildirildi.

Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için kapışma başladı

Sözleşmesini feshetmek isteyen Mahir'in menajerinin, İstanbul'da Galatasaray ve Başakşehir yöneticileriyle görüşmeler yaptığı da ileri sürüldü.

Karabağ'da yetişen başarılı oyuncu, bu sezon başında Polonya ekibinin yolunu tuttu. Legia Varşova formasıyla 33 maça çıkan Mahir, 11 kez ağları sarstı ve 2 asist yaptı.

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