Fatih Terim ile Emre Belözoğlu, transferde karşı karşıya! Azeri golcü için kapışma başladı

Süper Lig'in iki kulübü bu kez transferde rakip oldu. Azeri basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ve Başakşehir Legia Varşova'nın golcüsü Mahir Emreli'yi transfer etmek için harekete geçti.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

24 yaşındaki oyuncunun peşinde birçok takımın olduğu belirtilen haberde; genç golcünün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki takım kampına katılmadığı ve ayrılmak istediği bildirildi.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Sözleşmesini feshetmek isteyen Mahir'in menajerinin, İstanbul'da Galatasaray ve Başakşehir yöneticileriyle görüşmeler yaptığı da ileri sürüldü.

33 MAÇTA 11 GOL

Karabağ'da yetişen başarılı oyuncu, bu sezon başında Polonya ekibinin yolunu tuttu. Legia Varşova formasıyla 33 maça çıkan Mahir, 11 kez ağları sarstı ve 2 asist yaptı.

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