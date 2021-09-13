Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti - Haberler Spor
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Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

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Trabzonspor, dün akşam sahasında 2-0 geriye düştüğü Galatasaray maçını 2-2 beraberlikle tamamladı. Farkı 1'e indiren golü atan Cornelius, gol sevincinde kulübesine doğru koştu. Fatih Terim de daha önce takımında görmek istediği Cornelius'u yanından geçerken tebrik etti.

Danimarka Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta fileleri sarsan Cornelius, bu moralle Galatasaray ağlarını da boş geçmedi. Danimarkalı golcü, takımının farkı 1'e indiren sayısını kaydetti.

Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

ÜÇÜNCÜYÜ KAÇIRMADI

Golden önce iki net fırsatı kaçıran Cornelius, üçüncü fırsatı affetmedi.

TEBRİK ETTİ

61saat'in haberine göre; Fatih Terim, Galatasaray kulübesinin önünden geçen futbolcuyu tebrik etti. Terim'in daha önce Cornelius'la ilgili bir isteği olduğu belirtildi.

Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti
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Haber: Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti - Haberler Spor
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