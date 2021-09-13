Fatih Terim, gol attıktan sonra önünden geçen Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti
Trabzonspor, dün akşam sahasında 2-0 geriye düştüğü Galatasaray maçını 2-2 beraberlikle tamamladı. Farkı 1'e indiren golü atan Cornelius, gol sevincinde kulübesine doğru koştu. Fatih Terim de daha önce takımında görmek istediği Cornelius'u yanından geçerken tebrik etti.
Danimarka Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta fileleri sarsan Cornelius, bu moralle Galatasaray ağlarını da boş geçmedi. Danimarkalı golcü, takımının farkı 1'e indiren sayısını kaydetti.
ÜÇÜNCÜYÜ KAÇIRMADI
Golden önce iki net fırsatı kaçıran Cornelius, üçüncü fırsatı affetmedi.
TEBRİK ETTİ
61saat'in haberine göre; Fatih Terim, Galatasaray kulübesinin önünden geçen futbolcuyu tebrik etti. Terim'in daha önce Cornelius'la ilgili bir isteği olduğu belirtildi.
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