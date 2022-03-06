Ayrılıktan sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim geri dönüşün fitilini yaktı: Göreve hazırım

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ayrılıktan sonra sessizliğini Sportcell'e bozdu. Terim, gündemi sallayan çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Terim'in açıklamaları:

"DOYMUŞ İNSANLAR OLMAMALI"

"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı.

"DAVET EDİLMEDİM, KIRILDIM"

Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım...

"BIRAKAYIM DEMİŞTİM"

Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler, 3 gün sonra yolları ayırmak istedi."

BAŞKANLIK DÜŞÜNMÜYOR

Fatih Terim'in şu an için başkanlığa niyeti yok ancak, yeni gelecek yönetim bir teklifte bulunursa olumlu yaklaşacak. Terim, yönetim değişikliği halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray" dedi.

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