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Ayrılıktan sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim geri dönüşün fitilini yaktı: Göreve hazırım

Haberler.com - Spor
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Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Terim, yeni yönetimin gelmesi halinde Galatasaray'da göreve geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ayrılıktan sonra sessizliğini Sportcell'e bozdu. Terim, gündemi sallayan çok önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Terim geri dönüşün fitilini yaktı, taraftarı heyecan sardı: Göreve hazırım

İşte Terim'in açıklamaları:

"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı.

Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım...

Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler, 3 gün sonra yolları ayırmak istedi."

Fatih Terim'in şu an için başkanlığa niyeti yok ancak, yeni gelecek yönetim bir teklifte bulunursa olumlu yaklaşacak. Terim, yönetim değişikliği halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray" dedi.

Haberler.com - Spor

Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Haberler

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