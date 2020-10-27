Fatih Terim, Feghouli'ye Ankaragücü maçında ilk 11'de yer vermeyecek

Galatasaray'da belindeki ağrılar nedeniyle Erzurum maçında forma giyemeyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, iyileşmesine rağmen bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında yine yedek kalacak.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Ankaragücü karşılaşmasında Cezayirli futbolcuyu ilk on birde oynatmaya sıcak bakmıyor.

Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eğilimde olduğu, ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi.

SONRADAN OYUNA DAHİL OLABİLİR

Feghouli'nin antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü çizmesi durumunda Terim, sonradan da olsa oyuncusuna şans tanıyacağı öğrenildi.