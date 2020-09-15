Fatih Terim Falcao, Arda ve Luyindama'yı Neftçi Bakü maçında kulübeye çekecek
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Fatih Terim Falcao, Arda ve Luyindama'yı Neftçi Bakü maçında kulübeye çekecek

Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek lige galibiyetle başlayan G.Saray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim, Neftçi Bakü maçında 3 as futbolcusunu kulübeye çekecek ve Süper Lig'de oynayacakları Başakşehir maçı öncesi rotasyona gidecek.

15.09.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:18

Süper Lig'de Başakşehir ile pazar günü oynayacakları karşılaşmayı da düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu nedenle Bakü'de bazı futbolcuları dinlendirecek.

Fatih Terim, Gaziantep FK maçında yedek soyunan Diagne, Donk ve Babel gibi isimlere Neftçi Bakü karşısında ilk 11'de şans verecek.

FALCAO, ARDA VE DONK KULÜBEYE

Falcao ile beraber Arda'yı kulübeye çekmeyi düşünen deneyimli hoca yine savunmada Luyindama-Donk değişikliğini planlıyor.

Hem yol yorgunluğu hem de Bakü'deki maçtan 3 gün sonra Başakşehir karşılaşmasının olması nedeniyle Terim elindeki kadroyu ekonomik olarak kullanacak.

(Milliyet)

Fatih Terim Falcao, Arda ve Luyindama'yı Neftçi Bakü maçında kulübeye çekecek
Haber Yorumları (1)
ILGINC: mac tek karsılsma ozerınde bırı bunu fatıh hocaya hatırlatsın arda neyse falcao ıle luındamayı nasıl keser tek ayaklı mac
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