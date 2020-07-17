Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti Deportivo La Coruna ile yollarını ayıran ve Galatasaray ile ismi anılan Emre Çolak'a teknik direktör Fatih Terim'den veto geldi. Deneyimli çalıştırıcının 29 yaşındaki futbolcuyu oyun kurgusunda düşünmediği öne sürüldü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Deportivo ile yollarını ayıran Emre Çolak'ın takıma geri dönmesine Fatih Terim'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

OYUN KURGUSUNDA DÜŞÜNMÜYOR

Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim''i ikna edemediği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği iddia edildi.

OLAYLI AYRILDI

Emre Çolak'ın Deportivo'dan olaylı bir şekilde ayrıldığı öğrenilmişti. İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan antrenmanlara katılmadığını yazmıştı.

Emre Çolak

(Fotomaç)