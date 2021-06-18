Fatih Terim'e çok özel heykel
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Fatih Terim'e çok özel heykel

Fatih Terim'e çok özel heykel
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Spor

GALATASARAY'la sözleşmesi sona erip kulüpteki kongre sürecini bekleyen Türk futbolunun en tanınmış teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bodrum'daki villasına 2 adet aslan heykeli yaptırdı.

GALATASARAY'la sözleşmesi sona erip kulüpteki kongre sürecini bekleyen Türk futbolunun en tanınmış teknik direktörlerinden Fatih Terim, Bodrum'daki villasına 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Sezonun yorgunluğunu her yaz olduğu gibi Bodrum'daki evinde atan sarı-kırmızılıların efsane teknik patronu, Galatasaray'ı sembol eden 100'er kilogram ağırlığındaki 2 heykeli evinin bahçesine diktirdi. Heykelleri Bodrum'da yaşayan heykeltraş Hasan Cingiz, 3 aylık çalışma sonucu yaptı.

Ortalama aslan ölçülerindeki heykeller, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı. Fatih Terim'in 3 ay önce Cingiz'in Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki atölyesini ziyaret ederek yaptığı eserleri beğendiği ve 2 adet aslan heykelini yapmasını istediği öğrenildi. Heykeller bittikten sonra Terim'in Türkbükü Mahallesi'ndeki villanın bahçesine konuldu. Heykeltıraş Cingiz'e teşekkür eden Fatih Terim, aslan heykelinin yanında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

GERÇEK GİBİ OLMASINI İSTEDİ

Bodrum'da 2005 yılından beri birçok ünlü için heykel yaptığını belirten Hasan Cingiz, "Fatih Terim bana 3 ay önce geldi. Beni sosyal ağlardan takip ediyormuş. Sanatı çok beğendiğini ifade ederek, kendisi için yapacağım aslanların patileri, kendileri, yeleleri, kuyrukları, duruşları, bakışları ve renklerinin orjinal gibi olması gerektiğini ifade etti. Ben de mesleğime ve sanatıma güvenerek kendisine birebir istediği gibi yapacağını ifade ettim. 3 aylık çalışma sonucu tamamladım. Kendisi atölyeme gelerek son halini gördü ve tam istediği gibi olduğunu söyledi. Bana, 'Fatih Terim uzun  yıllardır beklediği aslanına kavuştu' diyerek beni onure etti" açıklamasını yaptı.


- Bodrum
Fatih Terim'e çok özel heykel
Fatih Terim'e çok özel heykel
Fatih Terim'e çok özel heykel
Fatih Terim'e çok özel heykel
Fatih Terim'e çok özel heykel
Fatih Terim'e çok özel heykel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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