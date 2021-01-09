Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz
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Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz

09.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:42

Gençlerbirliği maçı sonrası transfer açıklamalarında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Transfer etmek istediğimiz isimlere Visca da dahil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, farklı kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası yayıncı kuruluşa transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. Umarım televizyonlarının başındaki tüm futbolseverlerin ve Galatasaraylıların keyfi yerine gelmiştir" dedi.

Konuşması esnasında transfer konusuna Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

TERİM'DEN VISCA SÜRPRİZİ

Fatih Terim istedikleri oyuncuların ismini de verdi. Tecrübeli hoca konuyla ilgili,"Yönetimimizin elinden geleceğini yapacağına inanıyorum. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyorum. Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Transfer etmek istediğimiz isimlere Visca da dahil" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz
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