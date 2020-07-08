Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın Aytemiz Alanyaspor maçının ardından TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı kararını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bizim yetiştirmede sıkıntımız var. Mesele yerli-yabancı değil, yetiştirmekte. Şimdi herkes hazırlansın tekrar 3-0 hükmen mağlubiyetlere" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yabancı kuralını değerlendirdi.

Terim konuyla ilgili, "TFF yabancı kuralını yeni açıkladı. 3-5 ay önce başka kulüpler tarafından açıklanmıştı 8 sahada olacak diye. Daha önce bu algı yapıldı. Dünyanın hiçbir tarafında herhangi bir kurumda kısıtlanarak hiçbir zaman büyüme, gelişme olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in yabancı kuralıyla ilgili diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"Yabancı sınırlaması algısı zaten önceden yapıldı, siz zaten bilmiyor muydunuz? TFF'de yeni açıklamış. Bir karar almışlar, uygulayacağız. Bir organizasyon kısıtlanarak hiç bir zaman başarılı olmamıştır. Federasyon en üst seviyedir bir karar almışlardır, saygı duyacağız."

"OZAN'I SATAMAZDIK"

"Bu kural geçen sene gelseydi Ozan'ı satamıyorduk. Konu bu değil ki, bizim yetiştirmede sıkıntımız var. Mesele yerli-yabancı değil, yetiştirmekte. Şimdi herkes hazırlansın tekrar 3-0 hükmen mağlubiyetlere. 6+2'de görmüştük, şimdi 8 oldu mu olmadı mı herkes çetele tutacak."

"OYUNCULARI YERLİ-YABANCI OLARAK AYIRAMAZSINIZ"

"Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlama yapılarak büyüme olmamıştır. Oyuncunun yerlisi-yabancısı olmaz. Oyuncunun iyisi-kötüsü olur. Oyuncuyu yerli yabancı diye ayıramazsınız. İyi-kötü oyuncu olarak ayırt edebilirsiniz."