Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum

TFF, Fatih Terim'in, Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe İdari Direktörü Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi ile ilgili olarak 'Mehmet Baykan'a sorun' şeklindeki sözleri sonrasında bir açıklama yapmıştı. Bugün konuya ilişkin açıklama yapan TFF'ye Fatih Terim bir gönderme yaptı. Terim, "Jet hızıyla tepki vermelerinden ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Fatih Terim'in, PFDK kararlarıyla ilgili basın toplantısında yöneltilen soruya verdiğini yanıtın ardından TFF'nin hızlı şekilde açıklama yapmasına karşılık verdi.

Terim'in açıklaması şöyle:

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIM"

Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtını şaşkınlıkla karşıladım.

"SORUNUN MUHATABI DEĞİLİM"

Söz konusu basın toplantısında, ne kulübüm Galatasaray ile ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamın ardından, sorunun muhatabı olmadığım', konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF'nin idari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, bugün konu üzerinde gerekli aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

"EKSİK OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLDUK"

Bu vesileyle yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Çaykur Rizespor maçında yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara, "eksik" veya "yanlış" yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk.

"VERDİKLERİ REAKSİYONU KUTLUYORUM"

Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum.

"NİYET OKUMALARININ YANSIMASI"

Kamuoyunu sağduyuya davet eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımların' bir kez daha açıkça göstermiştir.

Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Saygılarımla, Fatih Terim

"BELÖZOĞLU KÜFÜR ETMEDİ"

TFF de Terim için şu açıklamayı yapmıştı:

"Galatasaray A.Ş. ile İttifak Holding Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, müsabakalara ilişkin disiplin sevkleri, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılmaktadır.

Fenerbahçe A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. arasında 25.04.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında Kasımpaşa A.Ş. analistinin Fenerbahçe A.Ş. İdari Direktörü Emre Belözoğlu'na yönelik sözleri olduğu, aynı esnada Emre Belözoğlu'nun sözlü olarak karşılık verdiği, Fenerbahçe A.Ş. Antrenörü Volkan Demirel'in bahsi geçen analistin bulunduğu tribüne çıkmak istediği rapor edilmişse de, bu eylemlerin yatıştığı ve yapılan söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından değerlendirilmiş ve herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.

Olayların başlangıç kısmının benzer olduğu Galatasaray A.Ş. ile Çaykur Rizespor A.Ş. arasında 19.03.2021 tarihinde oynanan müsabakada Çaykur Rizespor A.Ş. Antrenörü Yılmaz Bal'ın "Sakin ol" şeklindeki söylemine Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in "Bana mı dediniz, kim o?" şeklinde cevap verdiği rapor edilmiş ve yapılan bu söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı tespit edilmiş ve bu eylemlerinden dolayı herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.

Ancak, olayın akabinde Fatih Terim ve Galatasaray A.Ş. Antrenörü Ümit Davala'nın küfür içerikli hakaret eden sözler sarf ettiği müsabaka görevlileri tarafından raporlanmış ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesinde yer alan hakaret eylemi nedeniyle hem Fatih Terim hem Ümit Davala PFDK'ya sevk edilmişlerdir.

Yukarıda belirtildiği üzere olayların başlangıcı her iki müsabakada da benzer nitelik taşımasına karşın, olayların devamında küfür içerikli hakaretler söz konusu olup bu eylem nedeniyle yapılan disiplin işlemi farklılık arz etmektedir.

Somut delillere ve gerekçelere dayanarak yapılan sevk işlemleri hakkında yapılan değerlendirmelerde soyut ve gerçek dışı ifadelerle kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Bu vesileyle, futbol ailesini bir kez daha dünya ve ülkemizin yaşadığı bu zor zamanlarda sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"