Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Galatasaray'ın hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, transferlerle ilgili sabırsızlanan taraftara seslendi. Tecrübeli hoca, "Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama paniğe hiç gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından mikrofonların karşısına geçerek basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"İLK YARIDAKİ OYUN HOŞUMA GİTTİ"

Takımının özellikle ilk yarıda oynadığı futboldan memnun olduğunu belirten Terim, "Fizik olarak bayağı bir yol aldık. Scotty (Scott Piri) iyi işler becermiş. Oyuncularımız da konsantre. Sonuçtan bağımsız olarak oynanan oyun özellikle ilk yarı hoşuma gitti. Zevk verdi zaman zaman. Çok pozisyon bulmamız iyi bir şey. Hazırlık maçının ilerisinde geçti; çekişmeli, mücadeleci. Pas oyununu iyi oynadık, bölgeleri iyi geçtik, kaçırdık ama güzel goller attık. Kazanmak, kazanma alışkanlığı, kaybetmemeyi istemek önemli şeyler. Özellikle gençlerin performanslarından memnunum. Niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Umarım şanslarını iyi kullanırlar." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİN GECİKMEDİĞİ YIL VAR MI?"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Fatih Terim "Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama paniğe hiç gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Bizzat görüşmeleri başkanımız yapıyor. 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. Eylül ayına kadar vaktimiz var. Gönüllerini ferah tutmak için buradan bir mesaj vermek istedim. Biraz gecikmiş olabilir ama Galatasaraylılar rahat olsun. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı
TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Arda Turan Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 22:11:51. #1.15#

title