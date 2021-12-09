Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Temsilcimiz karşılaşmada puan alması halinde grubunu lider bitirecek ve direkt son 16 turuna yükselecek. Oldukça kritik öneme sahip bu maçta teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir tercihe imza atarak Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray grubun en kritik maçında Lazio'ya konuk oluyor. Beraberlik alsa dahi grup lideri olarak son 16'ya kalacak temsilcimiz, mücadeleyi kaybetmesi durumunda grubu 2. tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla son 16 için play-off oynayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile
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