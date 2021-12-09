Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Lazio-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray grubun en kritik maçında Lazio'ya konuk oluyor. Beraberlik alsa dahi grup lideri olarak son 16'ya kalacak temsilcimiz, mücadeleyi kaybetmesi durumunda grubu 2. tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla son 16 için play-off oynayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile

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