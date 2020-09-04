Fatih Terim'den Marcao için transfer kararı: Peşin 20 milyon euro teklif gelirse satılsın
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Fatih Terim'den Marcao için transfer kararı: Peşin 20 milyon euro teklif gelirse satılsın

Fatih Terim'in kalmasından yana görüş belirttiği Marcao konusunda yönetim gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak 20 milyon euronun üzerinde peşin bir öneri sunulursa, masaya oturulacak.

04.09.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:48

Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep ile oynanacak yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'ın tandemi Luyindama-Marcao şeklinde olacak. İngiliz ekiplerinin radarındaki Marcao'nun kalması yönünde karar verildi.

Fatih Terim'in "Bizimle devam etsin" dediği Brezilyalı futbolcu için gelen önerileri yönetimin de geri çevirdiği öğrenildi. Ancak çok yüksek bir rakam teklif edilirse, Marcao'nun transferi gündeme gelebilir. Bu rakam da en az 20 milyon euro ve peşin ödenmek şartıyla olacak.

ORTA SAHA İÇİN SOMUT HAMLE BEKLİYOR

Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunma ikilisinin bozulmasına sıcak bakmayan Fatih hoca, orta saha takviyeleri konusunda ise yönetimin artık somut hamleler yapmasını bekliyor.

Fatih Terim'den Marcao için transfer kararı: Peşin 20 milyon euro teklif gelirse satılsın
Haber Yorumları (4)
ALPEREN: gs boyle yıldızımı varmıs terım bedava kazandıgı ıcın 20 mılyon avronun kac para ettıgını unutmus:)
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CACA: GERİDEN GÖSTERE GÖSTERE YİNE YAN PASLAR RAKİPE DEFANS YAPMA İMKANI VERİYOR OYUN FORMATI AYNI ÖMER FALCAO TAYLANT ADEM YİNE FAULLÜ OYUN TARZLARI LUİNDAMA AYNI RİSKLİ STİLİYLE DEVAM MAALESEF TERİMDE AYNI MANTALİTE DEĞİŞMEMİŞ BEN BU GS DAN HİÇ UMUTLU DEYİLİM
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FUTBOL SEVER: bir futbol sever olarak söylüyorum, her maçı izlerim marcao ve muriç 20 milyon ederse, sörlöt 80 milyon eder, adamın yaptıklarına bakın
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