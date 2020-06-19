HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek

Galatasaray, salgın arası sonrası Süper Lig'de oynayacağı ilk iç saha maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılıların as kadrosunda beş eksik bulunurken Teknik Direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında dört ay önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı uyguladığı planı yeniden devreye sokacak.

19.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:41

Pandemi döneminde verilen uzun aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de sahasındaki ilk maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Galatasaray, mücadeleye as kadrosundan beş eksikle hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlerken stoper ve forvet bölgesinde alternatifi olmayan tecrübeli teknik adam tek çare olarak Mario Lemina'yı defansa çekecek. Geçen hafta Rize deplasmanında stoperde Ryan Donk-Ahmet Çalık ikilisine şans veren Terim, Hollandalı yıldızın cezalı olması nedeniyle Gabonlu ön liberoyu savunmanın ortasına çekme planları yapıyor. Fatih Terim'in bu hamledeki amacı topu oyuna daha iyi sokmayı hedeflerken geriden de etkili şekilde oyun kurabilmek.

TERİM'DEN KADIKÖY PLANI! BELHANDA İLK 11'DE

Galatasaray, birçok eksiğinin olduğu maçta orta saha ve hücumda Kadıköy'deki tertibiyle çıkacak. Terim, 23 Şubat'ta Ülker Stadı'nda 3-1 kazanılan ve Fenerbahçe'ye karşı dış sahadaki 23 yıllık galibiyet hasretinin sona erdirildiği karşılaşmadan bu yana ilk kez Younes Belhanda'ya ilk 11'de görev verecek. Sarı kırmızılılarda Belhanda'nın yanında Jean Michael Seri ve Ömer Bayram merkez üçlüyü oluşturacak. Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru kanatlarda görev alırken en ileride Radamel Falcao oynayacak.

TEK TEREDDÜT SOL BEKTE

Florya'daki taktik antrenmanlarda Terim'in Martin Linnes'i de sol bekte denediği ve başarılı çalıştırıcının tek tereddüdünün de bu mevkide olduğu öğrenildi. Sol bekte ilk tercih olan Marcelo Saracchi'nin son dönemde formsuzluğu dikkat çekerken bu mevkide kimin oynayacağı daha sonra belli olacak. Sarı kırmızılılarda forvet bölgesinde hamle oyuncusu olmayacak. Stoperde de Terim'in kulübede oyuna sokabileceği tek isim 18 yaşındaki Emin Bayram olacak.

Sarı kırmızılılarda Gaziantep maçı öncesi Fernando Muslera, Florin Andone ve Marcao sakat, Ryan Donk ve Adem Büyük ise kart cezalısı durumunda.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı karşılaşmada 21 Haziran Pazar günü 21.00'de Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Spor
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Spor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Cüneyt Çakır Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:43:33. #1.14#
title