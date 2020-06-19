Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Galatasaray, salgın arası sonrası Süper Lig'de oynayacağı ilk iç saha maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılıların as kadrosunda beş eksik bulunurken Teknik Direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında dört ay önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı uyguladığı planı yeniden devreye sokacak.

Pandemi döneminde verilen uzun aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de sahasındaki ilk maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Galatasaray, mücadeleye as kadrosundan beş eksikle hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlerken stoper ve forvet bölgesinde alternatifi olmayan tecrübeli teknik adam tek çare olarak Mario Lemina'yı defansa çekecek. Geçen hafta Rize deplasmanında stoperde Ryan Donk-Ahmet Çalık ikilisine şans veren Terim, Hollandalı yıldızın cezalı olması nedeniyle Gabonlu ön liberoyu savunmanın ortasına çekme planları yapıyor. Fatih Terim'in bu hamledeki amacı topu oyuna daha iyi sokmayı hedeflerken geriden de etkili şekilde oyun kurabilmek.

TERİM'DEN KADIKÖY PLANI! BELHANDA İLK 11'DE

Galatasaray, birçok eksiğinin olduğu maçta orta saha ve hücumda Kadıköy'deki tertibiyle çıkacak. Terim, 23 Şubat'ta Ülker Stadı'nda 3-1 kazanılan ve Fenerbahçe'ye karşı dış sahadaki 23 yıllık galibiyet hasretinin sona erdirildiği karşılaşmadan bu yana ilk kez Younes Belhanda'ya ilk 11'de görev verecek. Sarı kırmızılılarda Belhanda'nın yanında Jean Michael Seri ve Ömer Bayram merkez üçlüyü oluşturacak. Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru kanatlarda görev alırken en ileride Radamel Falcao oynayacak.

TEK TEREDDÜT SOL BEKTE

Florya'daki taktik antrenmanlarda Terim'in Martin Linnes'i de sol bekte denediği ve başarılı çalıştırıcının tek tereddüdünün de bu mevkide olduğu öğrenildi. Sol bekte ilk tercih olan Marcelo Saracchi'nin son dönemde formsuzluğu dikkat çekerken bu mevkide kimin oynayacağı daha sonra belli olacak. Sarı kırmızılılarda forvet bölgesinde hamle oyuncusu olmayacak. Stoperde de Terim'in kulübede oyuna sokabileceği tek isim 18 yaşındaki Emin Bayram olacak.

Sarı kırmızılılarda Gaziantep maçı öncesi Fernando Muslera, Florin Andone ve Marcao sakat, Ryan Donk ve Adem Büyük ise kart cezalısı durumunda.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı karşılaşmada 21 Haziran Pazar günü 21.00'de Gaziantep FK'yi konuk edecek.