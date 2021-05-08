Fatih Terim'den derbi öncesi itiraf: Ben finallere alışığım da oyuncularım değil
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Fatih Terim'den derbi öncesi itiraf: Ben finallere alışığım da oyuncularım değil

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim derbi öncesi, "Birçok final oynadık. Bugün onlardan bir tanesi. Tabii ki kazanamazsak bir final. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takımıma güveniyorum. Bu tip oyunlara ben alışığım ama onların da alışık olması gerekiyor" dedi.

Sarı-Kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim, derbi öncesinde kendisinin final oynamaya alışık olduğunu ama oyuncularının böyle bir tecrübesi olmadığını ifade etti.

Terim şunları söyledi:

"ÖN TARAF TECRÜBELİ"

İki bekimizi hızlı oyunculara verdik. Ön tarafı böyle maçlara alışkın ve tecrübeli oyunculara alışkın oyunculara ayırdık.

"SEYİRCİMİZ EN ÖNEMLİ EKSİK"

Birçok final oynadık. Kazanamazsak final tabii. Kazanırsak 2 maç daha var. Kendi sahamızda kendi seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"DAHA İKİ MAÇ VAR"

Birçok final oynadık. Bugün onlardan bir tanesi. Tabii ki kazanamazsak bir final. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takımıma güveniyorum. Bu tip oyunlara ben alışığım ama onların da alışık olması gerekiyor. Tabii daha iki maç var, daha pes etmedik.

Fatih Terim'den derbi öncesi itiraf: Ben finallere alışığım da oyuncularım değil
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