Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldızı Kayserispor maçında kulübeye çekecek

Fatih Terim, yoğun tempoda rotasyon yapmadığı için pişman. Yorgun düşen bazı oyuncuları Kayserispor maçında kulübeye çekecek.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adam, Halil'in yerine Mohamed'i, Kerem'in yerine de doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz'ı oynatacak.

MOHAMED İLK 11'E

Fatih hoca, Halil'in yerine ileri uçta Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak. Sol önde ise Kerem'in yerine doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Aksi takdirde Babel'in sola geçip sağ önde Emre Kılınç'ın oynama ihtimali de bulunuyor. Fatih Terim ileri uçta yapacağı değişikliklerle ilgili son kararını bugünkü antrenman sonrası verecek.

Haberler.com - Spor Haberleri