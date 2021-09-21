Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldızı Kayserispor maçında kulübeye çekecek - Haberler Spor
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Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldızı Kayserispor maçında kulübeye çekecek

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Lazio maçındaki kadro ile Alanyaspor karşılaşmasına çıkan Fatih Terim, istikrar kararından pişman oldu. Maçın ardından bu pişmanlığını ifade eden Terim, yarınki Kayserispor maçında Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekecek.

Fatih Terim, yoğun tempoda rotasyon yapmadığı için pişman. Yorgun düşen bazı oyuncuları Kayserispor maçında kulübeye çekecek.

Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adam, Halil'in yerine Mohamed'i, Kerem'in yerine de doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz'ı oynatacak.

Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede

MOHAMED İLK 11'E

Fatih hoca, Halil'in yerine ileri uçta Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak. Sol önde ise Kerem'in yerine doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Aksi takdirde Babel'in sola geçip sağ önde Emre Kılınç'ın oynama ihtimali de bulunuyor. Fatih Terim ileri uçta yapacağı değişikliklerle ilgili son kararını bugünkü antrenman sonrası verecek.

Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldızı Kayserispor maçında kulübeye çekecek
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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Halil ile kerem Galatasaray’ın yıldız futbolcusu mu oldu hey allahım yaaa bunları son yirmi dk da oynatırsın başka işe yaramaz
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Haber: Fatih Terim bu kez neşteri vuruyor! 2 yıldızı Kayserispor maçında kulübeye çekecek - Haberler Spor
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